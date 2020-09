De politie kampte donderdagmiddag met een telefoonstoring, waardoor het landelijke servicenummer van de politie (0900-88 44) niet of slecht bereikbaar was. Ook de 088-nummers hadden last van de storing. De storing is omstreeks 16.30 uur verholpen.

Woensdag was er ook een storing, maar dat probleem werd snel verholpen. Het is nog niet duidelijk wat de telefoonstoring heeft veroorzaakt.

Het alarmnummer 112 had geen last van de storing en was gewoon bereikbaar.