Donald Trump denkt niet dat de deal tussen Oracle en TikTok-eigenaar ByteDance door kan gaan. Dat vertelde de Amerikaanse president woensdag aan een verslaggever van CNBC. TikTok moet van de Amerikaanse overheid in handen komen van een Amerikaans bedrijf, omdat het Witte Huis vindt dat de oorspronkelijk Chinese app de nationale veiligheid van de VS in gevaar brengt.

Het Amerikaanse bedrijf Oracle bevestigde maandag dat er inderdaad een voorstel voor een deal met ByteDance bij de Amerikaanse overheid ligt. Trump reageerde hier afgelopen woensdag op met dat hij het voorstel nog niet heeft gelezen, maar dat hij niet denkt dat de deal aan de eisen voldoet.

Trump maakte eerder al duidelijk dat hij niet wil dat ByteDance eigenaar blijft van TikTok. In de deal met Oracle zouden er vooral afspraken staan over de verwerking van TikTok-data door Oracle, maar de precieze inhoud van het voorstel is niet bekend.

ByteDance heeft tot 20 september de tijd om een deal te sluiten met een Amerikaans bedrijf. Mocht dat niet lukken dan wil Trump de app helemaal verbieden.

Mocht TikTok wel verkocht worden, dan is het ook nog de vraag of de Chinese overheid akkoord gaat. Hoewel het bedrijf niet in handen is van de overheid, kan de regering mogelijk wel druk uitoefenen om de verkoop niet door te laten gaan. Eerdere berichten wijzen erop dat de regering van China liever niet heeft dat een Chinees bedrijf onder druk wordt verkocht.