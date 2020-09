Nintendo is gestopt met het maken van de Nintendo 3DS. Dat schrijft het bedrijf op een productpagina. De handheld werd vanaf 2011 in verschillende variaties verkocht.

Het is niet duidelijk wanneer Nintendo de productie heeft stopgezet. Verschillende Japanse Twitter-gebruikers merkten de verandering woensdag op. De Nintendo 3DS is op het moment nog wel te koop, maar waarschijnlijk zolang de voorraad strekt.

De 3DS volgde in 2011 de reguliere Nintendo DS op. Het model bevatte net als zijn voorganger twee schermen, maar kon een 3D-effect tonen zonder dat daarvoor een speciale bril nodig was.

Later verschenen ook updates van de 3DS, zoals de grotere (New) Nintendo 3DS XL en de (New) Nintendo 2DS, die geen 3D-beelden toonde. Ook van laatstgenoemde verscheen een grotere variant.

In totaal heeft Nintendo wereldwijd 75 miljoen exemplaren van de Nintendo 3DS verkocht.

De focus van Nintendo ligt inmiddels op de Switch. Die spelcomputer kan als handheld worden gebruikt, maar ook worden aangesloten op de televisie. Van dit apparaat zijn inmiddels 61 miljoen exemplaren verkocht.