De maatregelen die de VS tegen de Chinese chatapp treft, zijn niet gericht op Amerikaanse gebruikers van WeChat, meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie donderdag.

De Amerikaanse president Donald Trump ondertekende begin augustus een decreet dat Amerikaanse transacties met het moederbedrijf van WeChat binnen 45 dagen verbiedt. De VS noemt WeChat een "significante bedreiging" voor de nationale veiligheid.

De Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross zal zondag bekendmaken welke transacties met WeChat precies verboden worden. Het lijkt niet om een algehele ban van de app te gaan. Zo is nu bekend dat hij niet van plan is mensen of groepen aan te pakken die WeChat alleen gebruiken voor persoonlijk of zakelijk gebruik.

Wel kan het gebruik van de app "worden belemmerd door maatregelen die op andere transacties zijn gericht", meldt het ministerie van Justitie. Verdere details daarover ontbreken.

Het bericht van het Amerikaanse ministerie van Justitie is een antwoord op Amerikaanse WeChat-gebruikers, die na de aankondiging van de maatregelen naar de rechter stapten. Zij stelden dat hierdoor miljoenen WeChat-gebruikers in de VS buitenspel worden gezet.

In de Verenigde Staten gebruiken voornamelijk Chinese expats de app om contact te houden met hun familieleden en vrienden.