Facebook heeft officieel de Oculus Quest 2 virtualrealitybril aangekondigd tijdens zijn Facebook Connect-evenement woensdagavond. De nieuwe bril zal 299 euro kosten en komt op 13 oktober op de markt.

Er lekte de afgelopen weken veel informatie over de Quest 2. De bril is iets lichter dan zijn voorganger, 503 gram, en heeft een zachtere band voor om het hoofd.

Per oog heeft het scherm een resolutie van 1832 x 1920, significant meer dan de 1440 x 1600 van de eerste Quest. De beeldverversingssnelheid is in eerste instantie nog hetzelfde: 72Hz. Later zal dit worden opgerekt naar 90Hz met een software-update.

Facebook zegt te stoppen met het fabriceren van de Oculus Rift. Dit was de eerste VR-bril van het bedrijf, die met een kabel aan een pc verbonden moest worden. Facebook wil nu alleen nog VR-brillen maken die onafhankelijk van een pc gebruikt kunnen worden.

Daarnaast kondigde het bedrijf virtual reality-games aan uit de reeksen Assassin's Creed en Splinter Cell.

Augmented reality ook aanwezig op Connect

Facebook Reality Labs, de nieuwe naam van de virtual- en augmented-reality tak van Facebook, werkt ook aan een eigen AR-bril.

Het bedrijf stuurt deze maand werknemers op pad om de nieuwe technologie van Project Aria te testen, maar zegt dat deze specifieke brillen alleen gebruikt worden om informatie over de omgeving te verzamelen. Daarmee wil het de uiteindelijke AR-bril voor de consumentenmarkt verbeteren.

Zo wil Facebook eerst zeker zijn dat de bril de privacy van anderen niet zal schenden. Ook zegt het bedrijf eerst het effect van augmented reality-producten op niet-gebruikers te willen bestuderen, met een nadruk op gemarginaliseerde groepen.

Facebook hoopt volgend jaar zijn eerste 'slimme bril' op de markt te kunnen zetten, in samenwerking met zonnebrilfabrikant Luxottica, het bedrijf achter Ray-Ban. Facebook-topman Mark Zuckerberg noemde de bril in een statement "een stap in de richting van een AR-bril".

Bij augmented reality wordt informatie over de werkelijkheid heen getoond. Zo hoopt Facebook bijvoorbeeld dat het in de toekomst mogelijk is om te videobellen via het scherm van je bril.