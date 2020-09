Sony heeft donderdag de Xperia 5 II aangekondigd, de opvolger van de compacte Xperia 5 die vorig jaar op de markt kwam. De smartphone is geoptimaliseerd voor games en ook op 5G-netwerken te gebruiken.

De Xperia 5 II krijgt een Snapdragon 865-chip van Qualcomm met 5G-functionaliteit. De smartphone heeft een HDR-oledscherm van 6,1 inch.

De aanrakingssensitiviteit is verhoogd zodat het scherm vier keer sneller reageert bij games dan de Xperia 5, in combinatie met een ververssnelheid van 120 beelden per seconden. Ook is de smartphone net als zijn voorganger aan een PlayStation 4-controller te verbinden om te gamen.

De camera heeft drie lenzen van respectievelijk 16, 24 en 70 millimeter brandpuntsafstand. Deze maakt gebruik van speciale realtime eye-AF-technologie die via kunstmatige intelligentie gemakkelijk scherpstelt op ogen.

Het is bovendien mogelijk om filmpjes te schieten op 120 beelden per seconden met een resolutie van 4K en HDR. De nieuwe scherpstellingsfuncties laten de camera tot twintig beelden per seconden met autofocus vastleggen.

De Xperia 5 II is vanaf oktober te verkrijgen. Het toestel kost 899 euro en is verkrijgbaar in de kleuren zwart en blauw.