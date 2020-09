Amazon voegt voor het eerst podcasts toe aan het aanbod van muziekstreamingdienst Music. Dat doet het bedrijf in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Japan, maakt Amazon woensdag bekend.

De dienst begint met zo'n 70.000 podcasts, waaronder de bekende truecrimeshow Serial. Amazon wil de gratis te beluisteren podcasts met advertenties gaan bekostigen.

Het was al mogelijk om via luisterboekendienst Amazon Audible bepaalde exclusieve podcasts te beluisteren. Nu worden de podcasts ook toegevoegd aan de muziekstreamingdienst. Dit betekent waarschijnlijk dat Amazon de strijd wil aangaan met concurrent Spotify, die breed op podcasts inzet.

DJ Khaled gaat voor Amazon Music een eigen podcast met interviews maken: The First One. Ook acteur Will Smith krijgt een exclusieve podcast op het platform.

Het is niet bekend of en wanneer de podcasts ook in Nederland te beluisteren zullen zijn.