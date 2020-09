Nintendo heeft er sinds januari elf miljoen nieuwe abonnees op zijn online dienst Switch Online bij gekregen. Aan het begin van het jaar telde het bedrijf nog vijftien miljoen abonnees.

Gebruikers kunnen met Switch Online onder andere toegang krijgen tot alle online diensten in hun Switch-games. De explosieve groei van het aantal abonnees is waarschijnlijk te danken aan de game Animal Crossing: New Horizons, waarin online interactie een belangrijke rol speelt.

Animal Crossing kwam in maart op de markt. Inmiddels zijn 22 miljoen exemplaren van het spel verkocht, aldus Nintendo. Ook het succes van titels als Super Smash Bros. Ultimate en Pokémon speelden een rol bij de groei van het aantal Switch Online-abonnees.

Voor Nintendo zijn dergelijke online diensten nog relatief nieuw, terwijl die bij concurrenten als Xbox en Playstation al zijn ingeburgerd.