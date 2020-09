Google heeft dinsdagavond op zijn blog meerdere producten rondom zijn videobeldienst Meet onthuld. Samen met Lenovo brengt het bedrijf onder meer een bedieningsscherm, microfoon, camera's en soundbar gericht op bedrijven en organisaties op de markt.

De productlijn heeft de naam Series One en omvat onder meer twee soorten camera's, de een met meer megapixels en de mogelijkheid om zonder kwaliteitsverlies 4,3 keer in te zoomen.

De audiobar kan bijvoorbeeld bij een conferentiescherm geplaatst worden en is voorzien van een microfoon, maar Google en Lenovo verkopen ook een aparte microfoon. Deze Mic Pod kan op tafel geplaatst worden en bevat een knop om hem te activeren of deactiveren.

De Series One-producten kunnen met een afstandsbediening, aanraakscherm of met de stem bediend worden. Gebruikers kunnen via de stembediening van de Google Assistent onder meer een vergadering openen, afsluiten of eraan deelnemen.

Google heeft Meet tijdens de coronapandemie flink onder handen genomen. De zakelijke videobeldienst nam afscheid van de naam Hangouts, kreeg een gratis variant en werd geïntegreerd met andere zakelijke Google-diensten.

De Series One-producten worden "de komende maanden" beschikbaar, waaronder in Nederland. De hardware komt in drie pakketten, gericht op kleine, middelgrote en grote vergadersituaties. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.