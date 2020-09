De Uber-chauffeur van de zelfrijdende auto die in maart 2018 een dodelijk ongeval veroorzaakte in de Amerikaanse staat Arizona, is officieel aangeklaagd voor dood door schuld. De vrouw zou niet goed genoeg hebben opgelet, omdat ze op haar telefoon keek.

Het 49-jarige slachtoffer overleed nadat de zelfrijdende Uber-auto haar schepte. Het was voor zover bekend het eerste sterfgeval door een zelfrijdende auto. Het bedrijf staakte vervolgens tijdelijk de testen met de voertuigen.

De verdachte zat ten tijde van het ongeval in de auto. In die rol zou zij moeten ingrijpen als het voertuig een verkeerde beslissing zou maken. Volgens de lokale politie was de vrouw afgeleid, omdat ze op haar telefoon naar de televisieshow The Voice aan het kijken was.

Het ongeval had volledig voorkomen kunnen worden indien de vrouw had opgelet, stelde het National Transportation Safety Board (NTSB) in november 2019 in een onderzoek naar het incident.

Uber heeft echter wel een aantal beslissingen gemaakt in de ontwikkeling van de zelfrijdende auto, die hebben bijgedragen aan de aanrijding, concludeerde de NTSB. Zo zou de software in het voertuig, de Volvo XC90, het slachtoffer niet hebben geïdentificeerd als voetganger.

Uber zelf werd in maart vorig jaar door de staat Arizona vrijgesteld van strafrechtelijke vervolging.