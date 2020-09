Apple brengt woensdag de nieuwe grote updates uit voor besturingssystemen van de iPhone, iPad en Apple Watch. Dat maakte het bedrijf dinsdagavond tijdens een online presentatie bekend.

Vanaf woensdag kunnen iPhone-gebruikers updaten naar iOS 14. Het besturingssysteem komt beschikbaar voor alle telefoons die ook met iOS 13 werken. Dat zijn de iPhone 6S (2015) of nieuwere modellen.

In iOS 14 is het thuisscherm van de iPhone vernieuwd. Zo kunnen voor het eerst in iOS widgets worden toegevoegd. Op deze blokken tussen de app-iconen wordt informatie weergegeven, zonder dat je daarvoor een app hoeft te openen. Zo is bijvoorbeeld direct vanaf het thuisscherm het weerbericht of de agenda te bekijken.

Ook is er een 'App Library' toegevoegd, een lijst waar alle geïnstalleerde apps op de iPhone komen te staan. De apps worden in deze lijst op basis van categorie gebundeld.

Verder biedt iOS 14 picture-in-picture-modus. Daarmee kunnen video's in beeld vastgepind worden, ook als ondertussen andere apps worden geopend. Daarmee is het bijvoorbeeld mogelijk om tijdens het bekijken van een video te chatten met vrienden.

Updates voor iPad en Apple Watch

Ook iPadOS 14 verschijnt woensdag, eveneens met widgets op het thuisscherm. Daarnaast biedt het systeem nieuwe functies voor de stylus Apple Pencil, waaronder handschriftherkenning. Daarmee kunnen handgeschreven berichten van gebruikers worden omgezet in platte tekst.

Voor de Apple Watch verschijnt WatchOS 7. Dit besturingssysteem wordt uitgebracht voor de Apple Watch Series 3 en nieuwere modellen. Met de update wordt onder meer een slaaptracker toegevoegd, zodat gebruikers kunnen bijhouden hoe goed ze die nacht hebben geslapen. De tracker geeft ook tips om beter uit te rusten.

Verder voegt watchOS 7 een handenwasfunctie toe met een timer die aangeeft of de handen grondig genoeg zijn schoongemaakt.