Apple heeft dinsdagavond tijdens een online evenement de nieuwe Apple Watch Series 6 en Apple Watch SE aangekondigd. Ook werd een nieuwe iPad Air gepresenteerd.

Apple kondigde zijn nieuwe smartwatch aan: de Apple Watch Series 6. Het ontwerp ziet er hetzelfde uit als de Series 5, al verschijnt hij dit keer ook met een nieuwe blauwe en rode kast.

De grootste vernieuwing in Series 6 is een sensor om bloedzuurstof te meten. Hiermee kan in vijftien seconden worden bepaald hoeveel zuurstof de gebruiker in zijn of haar bloed heeft. Verder heeft de Series 6 een nieuwe, snellere chip en is het beeldscherm 2,5 keer helderder dan die van de Series 5.

Ook heeft de Watch een hoogtemeter en zijn er nieuwe klokontwerpen toegevoegd. Het horloge moet tot achttien uur meegaan op een lading. De nieuwe Apple Watch Series 6 gaat 429 euro kosten. Hij verschijnt op 18 september.

Apple kondigde daarnaast de functie 'Family Setup' aan. Hiermee kunnen meerdere Apple Watches aan de iPhone van een gezinslid worden gekoppeld, bijvoorbeeld die van kinderen zonder een iPhone. Ouders kunnen aangeven welke contacten zij kunnen bereiken en checken wat de locatie van het kind is. Deze functie komt voorlopig niet naar Nederland.

Apple kondigde ook een meer betaalbare Watch aan. Deze Apple Watch SE lijkt van buiten op de nieuwe horloges en heeft eveneens een scherm dat tot in de randen doorloopt. De wearable heeft grotendeels dezelfde hardware als de Series 6, maar maakt gebruik van een iets tragere chip. Ook staat het scherm niet altijd aan. Dit apparaat kost 299 euro. Hij verschijnt op 18 september.

Overigens worden de Watches dit keer zonder USB-oplaadadapter geleverd. Volgens Apple moet daarmee de verspilling van elektronica worden bestreden.

Nieuwe iPad Air met dunnere schermranden

Apple presenteerde dinsdagavond de nieuwe iPad Air. De tablet heeft dunnere schermranden en afgeronde hoeken. Daarmee lijkt hij meer op de eerder verschenen iPad Pro. Het scherm meet 10,9 inch en heeft een resolutie van 2360 bij 1640 pixels.

De nieuwe iPad Air heeft vanwege de dunnere randen geen ruimte meer voor een vingerafdrukscanner onder het scherm. In plaats daarvan is de scanner toegevoegd aan de smalle vergrendelknop aan de bovenkant. Er is geen gezichtsscanner zoals in de Pro-variant.

De thuisknop is met het verdwijnen van Touch ID ook weggehaald. Net als op de iPad Pro en de iPhone is ook dit apparaat met veegbewegingen te bedienen. Apple heeft een nieuwe chip ontwikkeld voor de iPad Air. Het gaat om de A14 Bionic, die weer sneller en krachtiger is dan zijn voorganger.

Verder is de Air voorzien van een USB-C-aansluiting. Ook zijn er nieuwe speakers aanwezig die boven en onder het scherm zijn geplaatst. Dat zorgt voor stereogeluid als de gebruiker video's kijkt in landschapsmodus. De accu gaat volgens Apple tot tien uur op een lading mee. De iPad Air is eveneens geschikt voor het Magic Keyboard met touchpad van Apple. De tablet kost 669 euro en verschijnt 'in oktober'.

Fitness+

Apple kondigde ook zijn nieuwe dienst Fitness+ aan. Dit is een nieuwe workout-dienst voor de Apple Watch. Via een app op de iPhone, iPad of Apple TV kan de gebruiker een video van verschillende soorten workouts starten, voor bijvoorbeeld yoga, fietsen, dansen en roeien. 'Persoonlijke' trainers begeleiden de gebruiker, terwijl fitnessdata van de gebruiker in beeld verschijnen.

De workouts worden volgens Apple regelmatig vernieuwd. De dienst kost 9,99 dollar per maand of 79,99 dollar per jaar, maar komt vooralsnog niet naar Nederland.

Een bundel voor alle abonnementen

Klanten van Apple kunnen via Apple One voortaan één abonnement afsluiten waarin verschillende diensten van het bedrijf zijn gebundeld. Dit maakt het voor mensen mogelijk om abonnementen op bijvoorbeeld Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade en iCloud samen te voegen voor een voordeligere prijs.

De bundel kost vanaf 14,95 euro voor individuele gebruikers en 19,95 euro voor een gezin.

Geen nieuwe iPhones

Apple begon zijn presentatie dinsdagavond door te zeggen dat de focus op de Apple Watch en iPad zou liggen. Het bedrijf kondigde geen nieuwe iPhones aan. Traditiegetrouw doet het bedrijf dat wel in september, maar voor de iPhone 12 houdt Apple naar verluidt een apart evenement in oktober. De verlate presentatie komt volgens ingewijden vanwege vertragingen in de productieketen, door de uitbraak van het coronavirus.