De Ierse rechtbank voor grote zaken, het High Court, heeft een onderzoek van de lokale privacytoezichthouder naar Facebook in de ijskast gezet. De Data Protection Commission (DPC) wilde dat Facebook niet langer data van Europeanen naar de Verenigde Staten stuurt.

De Ierse privacytoezichthouder vroeg Facebook daarom om met de praktijk te stoppen, meldde The Wall Street Journal eerder september.

Ierland speelt een grote rol in hoe de privacy van inwoners van de Europese Unie gehandhaafd wordt. Omdat veel Amerikaanse techbedrijven, waaronder Facebook, hun Europese hoofdkantoor in het land hebben staan, ligt de controle daarop in eerste instantie bij de DPC.

Naar verluidt zou Facebook tegemoet kunnen komen aan de wens van de Ierse privacyautoriteit door data van Europese gebruikers niet langer naar de VS te sturen, of deze gegevens binnen de EU op te slaan.

Facebook wil de beslissing van de DPC aanvechten. Het is onduidelijk wanneer de zaak weer verdergaat nu de High Court op de rem heeft getrapt.

De Ierse privacywaakhond onderneemt stappen nadat het Europees Hof van Justitie het zogenoemde Privacyschild in juli ongeldig verklaarde. Deze overeenkomst biedt opties om Europese gegevens in de VS op te slaan.

Het hof zette een streep door de overeenkomst omdat de gegevens van Europeanen in de VS niet genoeg beschermd zijn tegen Amerikaanse surveillance.