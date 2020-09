Een man die ervan wordt beschuldigd via Twitter een knipperende afbeelding naar een journalist te hebben gestuurd in een poging een epileptische aanval uit te lokken, betaalt 100.000 dollar (ruim 84.000 euro) om de zaak te beëindigen, schrijft Law360 op basis van ingediende documenten in een federale rechtbank in de staat Maryland.

Journalist Kurt Eichenwald ontving in december 2016 een knipperende afbeelding voorzien van de tekst "je verdient een epileptische aanval". Het bewegende plaatje zorgde inderdaad voor een aanval.

"Dit is vergelijkbaar met iemand per post gif sturen", zegt Eichenwalds advocaat tegen Law360. "Mijn cliënt wil er zeker van zijn dat mensen de gevolgen van dit soort aanvallen begrijpen. Mensen moeten weten dat ze strafrechtelijk vervolgd kunnen worden en ook in een civiele zaak verantwoordelijk kunnen worden gehouden."

Volgens de advocaat is het de eerste keer dat iemand een civiele schadeclaim heeft gekregen na het versturen van een tweet die een epileptische aanval uitlokte.

Een advocaat van de verdachte zegt tegen Law360 dat de schadevergoeding van 100.000 dollar niet betekent dat zijn cliënt juridisch aansprakelijk is. "Dit geldvonnis vormt geen enkele feitelijke of juridische vaststelling door de rechtbank, hoewel het deze civiele zaak wel afsluit", laat hij weten aan de juridische nieuwsdienst.

Eichenwalds advocaat ziet het niet zo. Het accepteren van de schikking betekent volgens hem dat de verdachte zijn verantwoordelijkheid neemt en juridisch aansprakelijk is.