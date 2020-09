Ziggo biedt vanaf dinsdag in heel Rotterdam internet aan met een snelheid van 1 gigabit per seconde.

Na een tijdelijke stop in maart vanwege het coronavirus pakte het bedrijf de uitrol in juli weer op in de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet. Dat gebied is daarna uitgebreid naar de gehele stad en Vlaardingen, Pernis, Rozenburg en Hoek van Holland.

Het bedrijf wil voor dit jaar de helft van zijn 7,2 miljoen abonnees hebben aangesloten op het snellere internet. Oorspronkelijk zou de regio Rotterdam al vanaf 24 maart gebruik hebben kunnen maken van gigabitinternet.

De telecomgigant wil hierna onder meer Almere, Amsterdam en Groningen van gigabitinternet gaan voorzien.

De gemiddelde downloadsnelheid van een Nederlandse internetverbinding is momenteel zo'n 100 megabit per seconde. Bij een gigabitverbinding is die snelheid dus tien keer zo hoog: 1.000 megabit per seconde.

Op de verbindingen die Ziggo aanbiedt is overigens nog wel sprake van een uploadsnelheid van 50 megabit per seconde; je verzendt dus veel langzamer data dan dat je die ontvangt.

Aanvulling: Dit artikel is voorzien van meer informatie over gigabitinternet.