Sony zal dit jaar een kwart minder exemplaren van de PlayStation 5 op de markt brengen dan oorspronkelijk gepland. Het bedrijf heeft moeite om genoeg chips te fabriceren, schrijft Bloomberg dinsdag op basis van eigen bronnen.

Sony was van plan dit jaar vijftien miljoen exemplaren van de nieuwe spelcomputer te verschepen, schrijft Bloomberg. Dat gaat nu waarschijnlijk niet meer lukken, omdat een chip die speciaal ontworpen werd voor het apparaat lastig te fabriceren bleek.

De chipmaker die Sony inzet voor de spelcomputer zou in sommige gevallen slechts 50 procent van de beoogde chips maken, al is dat percentage de afgelopen maanden gestegen. De verwachting is nu dat het bedrijf elf miljoen PlayStations zal leveren.

Het is nog niet bekend hoeveel de nieuwe PlayStation gaat kosten. Dat wordt woensdag bekendgemaakt. Ook is nog niet bekend wanneer de PlayStation precies uitkomt.