Facebook legt te veel de nadruk op PR en faalt in de bestrijding van politieke desinformatie in niet-Westerse landen. Dat schrijft voormalig Facebook-werknemer Sophie Zhang in een memo die in handen is van BuzzFeed.

BuzzFeed publiceerde maandag een overzicht van haar claims. Zhang was jarenlang datawetenschapper bij Facebook en kreeg naar eigen zeggen schokkend verregaande bevoegdheden om te beslissen waar Facebook aandacht aan besteedde. Ze weigerde bij haar vertrek een betaling van tienduizenden dollars zodat ze geen geheimhoudingscontract hoefde te tekenen.

Zhang schrijft dat Facebook vooral aandacht heeft voor politieke manipulatie in de Verenigde Staten en West-Europa. Zaken in kleine landen of waar de mogelijke PR-schade niet groot is, worden op de lange baan geschoven.

Tijdens haar werk trof Zhang onder meer nepaccounts aan in Honduras, die gebruikt werden om desinformatie te verspreiden ten gunste van president Juan Orlando Hernandez. Het kostte Facebook negen maanden om daarop te handelen. Een soortgelijke zaak in Azerbeidzjan werd pas na een jaar in behandeling genomen.

Zhang schrijft dat de hoeveelheid verantwoordelijkheid die ze kreeg om prioriteiten te stellen "als medior-werknemer" haar veel stress opleverde. Ze zit onder meer met haar beslissing om politieke manipulatie in Bolivia, waar later doden vielen tijdens een politiek protest, en Ecuador, als 'geen prioriteit' aan te merken.

Volgens Zhang gaat het niet om kwade wil bij Facebook, maar zet het bedrijf simpelweg te weinig middelen in om politieke desinformatie wereldwijd te bestrijden. Waar het dat wel doet, legt het de nadruk op PR.