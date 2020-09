Persoonsgegevens van mogelijk zo'n 100.000 klanten van hardwarebedrijf Razer liggen op straat. Dat schrijft databeveiligingsexpert Volodymyr Diachenko op LinkedIn.

Het lek is op 9 september gedicht, schrijft Razer in een verklaring.

De informatie stond op een onbeveiligde database die met zoekmachines te vinden was. Het gaat onder meer om namen, adressen en telefoonnummers van klanten die aankopen deden bij Razer. Er stonden geen betaalgegevens in de database.

Het aantal gedupeerden is een schatting op basis van de hoeveelheid e-mails in het bestand, schrijft Diachenko. Gedupeerden kunnen Razer een e-mail sturen als ze vragen hebben over het incident.