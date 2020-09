Een voorstel waarbij Oracle gaat samenwerken met TikTok-eigenaar ByteDance ligt ter beoordeling bij de Amerikaanse overheid, bevestigt Oracle maandag. TikTok ligt in de Verenigde Staten onder vuur omdat de van oorsprong Chinese app volgens het Witte Huis de nationale veiligheid van het land in gevaar brengt.

Met de bevestiging reageert Oracle op een verklaring van de Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin. Die zei eerder maandag bij CNBC dat het ministerie een voorstel heeft ontvangen waarbij Oracle de "vertrouwde technologiepartner" van TikTok wordt.

De minister deed niet alle details over het voorstel uit de doeken, maar zei wel dat Oracle ingaat op zorgen omtrent de nationale veiligheid van de VS. Ook zou de wereldwijde leiding van TikTok zijn hoofdkantoor onder het voorstel in de VS krijgen.

Mnuchin benadrukte ook dat de deadline voor de deal op 20 september ligt en niet vijf dagen eerder, zoals president Donald Trump eerder zei.

Het Committee on Foreign Investments in the United States (CFIUS), onderdeel van het ministerie van Financiën, zal het voorstel deze week gaan bestuderen. Daarna volgt een aanbeveling aan Trump, aldus Mnuchin.

Los van de bevestiging doet Oracle in zijn verklaring geen boekje open over de inhoud van de deal. Amerikaanse media meldden eerder wel dat Oracle onder de deal verantwoordelijk wordt voor de verwerking van de gegevens van Amerikaans gebruikers.

Het is onduidelijk hoe Trump zal reageren op het plan dat de twee bedrijven naar het ministerie hebben gestuurd. De president liet eerder blijken alleen genoegen te willen nemen met de verkoop van TikTok aan een Amerikaans bedrijf.