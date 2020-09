LG heeft de LG Wing aangekondigd, een telefoon met twee schermen op elkaar, waarvan het bovenste scherm 90 graden gedraaid kan worden.

De LG Wing heeft in de 'Basic Mode' een voorkantvullend scherm van 6,8 inch. Daarmee werkt het toestel als elke andere telefoon. Maar dit scherm kan worden gedraaid, zodat de telefoon een T-vorm krijgt. In deze 'Swivel Mode' verschijnt onder het gekantelde scherm nog een bijna vierkant schermpje van 3,9 inch.

Op beide schermen kunnen apps geopend worden. Zo is het mogelijk om op het gekantelde scherm een video te kijken, terwijl het onderste scherm gebruikt wordt om te chatten. Volgens LG kan een scherm tijdens het autorijden bijvoorbeeld voor de route gebruikt worden en het andere om de telefoon op te nemen, zonder dat het elkaar in de weg zit.

Op de achterkant van de telefoon zijn drie camera's geplaatst. In de Swivel Mode kan het onderste deel als grip gebruikt worden voor de 'Gimbal Motion Camera'. Met deze functie worden beelden gladgestreken als de gebruikt wiebelt of schudt. Voor selfies heeft het toestel een pop-upcamera die omhoog schuift. Daardoor heeft de LG geen inkepingen of schermgaatjes in het scherm.

De LG Wing is voorzien van een Snapdragon 765G 5G-processor en 8 GB aan werkgeheugen. Het toestel is in een variant met 128 GB en een variant met 256 GB opslagruimte te koop. Er is een 4.000 mAh-accu aanwezig.

Volgens LG komt de Wing in het vierde kwartaal van dit jaar naar Nederland. Over de prijzen konden nog geen uitspraken worden gedaan.