TikTok heeft in Europa 100 miljoen actieve gebruikers, maakt het bedrijf maandag bekend. Het gaat om mensen die minstens een keer per maand gebruikmaken van de videoapp.

Daarmee is TikTok in Europa net zo populair als in de Verenigde Staten, waar het lot van de app onzeker is. Het bedrijf maakte in augustus bekend dat de app maandelijks 100 miljoen Amerikaanse gebruikers telt. De gebruikersaantallen van TikTok geven inzicht in welke mate de VS economisch belangrijk is voor de videoapp.

Het is onzeker hoe de toekomst van TikTok er in de VS uitziet. De Amerikaanse president Donald Trump tekende op 6 augustus een decreet dat TikTok dwingt om voor 20 september een Amerikaanse koper te vinden.

Enkele dagen later kwam het Witte Huis met een nieuw decreet. Daarin stond dat TikTok negentig dagen de tijd had om zijn Amerikaanse operaties af te staan. Dat zou betekenen dat een deal voor 12 november rond moet zijn. Ondertussen spreekt Trump van een deadline van 15 september.

Volgens Amerikaanse media heeft TikTok een deal gesloten met softwarebedrijf Oracle. Het zou niet gaan om de verkoop van de Amerikaanse tak van het bedrijf, maar Oracle zou de gegevens van Amerikaanse gebruikers gaan opslaan. Die opslag vindt momenteel plaats op servers van Google-moederbedrijf Alphabet.

Het is onzeker of Trumps zorgen - hij noemt TikTok een bedreiging voor de veiligheid van de VS - daarmee weggenomen zijn en of de president akkoord is met deze deal. Hij heeft eerder gezegd dat hij wil dat een Amerikaans bedrijf TikTok in handen krijgt.

Naast de VS en Europa telt het sociale medium 489 miljoen actieve gebruikers in andere delen van de wereld.