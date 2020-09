De overheid van Singapore deelt vanaf maandag gadgets uit waarmee inwoners van de stadstaat gewaarschuwd worden of zij in de buurt zijn geweest van iemand die het coronavirus blijkt te hebben. De TraceTogether-tokens moeten een alternatief zijn voor mensen die geen smartphone hebben of geen corona-app willen installeren.

De gadgets werken met bluetooth, dezelfde technologie als smartphones voor de corona-app gebruiken, om signalen uit te wisselen. Op de token wordt een logboek opgeslagen dat gebruikt kan worden om mensen die in de buurt zijn geweest te waarschuwen.

Singaporezen die een token willen ophalen, moeten ook een identificatienummer en telefoonnummer doorgeven. De overheid gebruikt deze informatie om mensen te waarschuwen als zij risico hebben gelopen op een COVID-19-besmetting.

De TraceTogether-tokens worden eerst verspreid in gebieden met veel oudere inwoners, maar iedereen vanaf zeven jaar kan de gadgets ophalen. Singaporezen worden erop aangedrongen de token altijd bij zich te hebben als zij hun huis verlaten, maar dat is niet verplicht.

Wel zijn mensen waarbij COVID-19 wordt vastgesteld verplicht om in alle mogelijke vormen mee te werken aan het onderzoek. Dat betekent dat zij de informatie uit hun token met de overheid moeten delen. Hetzelfde geldt voor de corona-app, die Singapore in maart introduceerde.

Singaporezen kunnen de token ook gebruiken om bij bepaalde locaties in te checken, net zoals dat kan met een smartphone. Deze informatie kan ook gebruikt worden om mensen te waarschuwen voor een mogelijke besmetting. Dat gebeurt als zij minimaal vijf minuten tegelijk met de patiënt in het gebouw zijn geweest.