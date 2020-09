De Amerikaanse douane heeft naar eigen zeggen tweeduizend nep-AirPods in beslag genomen. Maar op onscherpe foto's die de douane in de nacht van zondag op maandag op Twitter plaatste, is te zien dat het om draadloze oordoppen van OnePlus gaat.

"Douaneambtenaren van JFK Airport hebben recent tweeduizend neppe Apple AirPods onderschept uit Hongkong", schrijft de douane. "Ze zouden een waarde van 398.000 dollar hebben als ze echt waren geweest."

Ook in het persbericht verwijst de Amerikaanse douane naar de OnePlus Buds als neppe AirPods. "Douaneambtenaren beschermen het Amerikaanse publiek op dagelijkse basis", zegt Troy Miller, de directeur van de douane in New York. "Het onderscheppen van deze neppe oordoppen toont de inzet en het succes van onze werknemers."

Het is niet bekend of de douane afgezien van een levering OnePlus Buds mogelijk nog meer oordoppen heeft buitgemaakt. Op Twitter reageert OnePlus: "Hey, geef die eens terug!"

Net als de AirPods zijn ook de OnePlus Buds beschikbaar als witte oordopjes. Ze worden geleverd in een oplaaddoosje. Dit is overigens rond, terwijl dat van Apple rechthoekig is. Hoe de verwarring is ontstaan, is niet duidelijk. De douane is er nog niet op teruggekomen.