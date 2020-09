Persoonlijke informatie van 2,4 miljoen mensen staat in een database bij een Chinees techbedrijf, dat naar verluidt banden heeft met Chinese veiligheidsdiensten. De inhoud van de databank is naar internationale media gelekt, waaronder ABC.

De database is van het bedrijf Zhenhua Data. De database bevat voornamelijk openbaar verkrijgbare informatie, bijvoorbeeld gegevens die op sociale media zijn gedeeld. Hieronder vallen onder meer adresgegevens, foto's en geboortedata. In sommige gevallen zijn bankgegevens en psychologische profielen opgeslagen.

Het lukte cybersecuritybedrijf Internet 2.0 om gegevens van zo'n 250.000 mensen uit de dataset te halen. Hierbij werd informatie gevonden van 52.000 Amerikanen, 35.000 Australiërs en bijna 10.000 Britten. Onder hen waren politici en beroemdheden, zoals de Britse premier Boris Johnson en de zangeres Natalie Imbruglia. Of er ook Nederlanders in de database staan, is niet bekend.

In sommige gevallen zijn niet alleen bekende personen, maar ook familieleden in kaart gebracht. In de dataset worden personen beoordeeld met een score van 1 tot 10, op basis van hoe belangrijk ze zijn. Het is niet duidelijk waarvoor dat gebeurt. Ook is onbekend waar de informatie voor wordt gebruikt.

'Hybride oorlogsvoering'

De website van Zhenhua Data werd offline gehaald na vragen van journalisten. Volgens AFR stond op de site van het bedrijf dat "sociale media de realiteit kunnen manipuleren" en dat op die manier "een land verzwakt kan worden". Deze vorm van beïnvloeding werd door Zhenhua beschreven als "hybride oorlogsvoering" en iets dat "goedkoper is dan traditionele oorlogsvoering".

The Guardian deed bij Zhenhua Data navraag over de databank. Het bedrijf laat weten dat het nieuws "absoluut onwaar" is en geeft aan op een later moment uitgebreider te zullen reageren.