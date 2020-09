TikTok gaat een partnerschap aan met het Amerikaanse technologiebedrijf Oracle voor het beheer van de gegevens van gebruikers uit de Verenigde Staten. Dat melden diverse Amerikaanse media maandag.

TikTok-ontwikkelaar ByteDance, dat opereert vanuit China, hoopt hiermee onder een Amerikaanse ban uit te komen die president Donald Trump in het vooruitzicht had gesteld.

Trump gaf ByteDance op 14 augustus negentig dagen de tijd om de Amerikaanse tak van TikTok te verkopen aan een Amerikaans bedrijf. Als er niet op tijd een deal zou zijn, zou de VS de app in de ban doen.

Volgens Trump is TikTok een bedreiging voor de nationale veiligheid. Hij is bang dat de van oorsprong Chinese app data van Amerikaanse burgers doorspeelt aan de Chinese Communistische Partij.

Met het partnerschap zou Oracle verantwoordelijk worden voor de data van Amerikaanse gebruikers van de videodienst. Daarnaast is Oracle in onderhandeling om een aandeel te nemen in de Amerikaanse tak van TikTok.

Ook Microsoft was in de race om de Amerikaanse tak van TikTok over te nemen, maar eerder op zondag liet Microsoft weten dat zij door ByteDance op de hoogte zijn gesteld dat die deal niet door zou gaan.

Chinese overheid zou TikTok liever sluiten dan verkopen

Het nieuws is nog door geen van beide partijen bevestigd en het is onduidelijk of Trump en de Chinese overheid akkoord gaan met deze partnerconstructie.

Eind vorige week bleek dat de Chinese overheid TikTok liever zijn deuren ziet sluiten, dan dat de app gedwongen wordt verkocht. Het land zou vrezen zwak over te komen als een deel van de app wordt verkocht aan de VS, bleek uit bronnen die anoniem wilden blijven.

TikTok heeft de Amerikaanse regering vorige maand voor de rechter gedaagd vanwege het dreigende verbod in de VS. TikTok schrijft in de aanklacht dat Trump geen bewijs heeft waarmee hij kan onderbouwen dat TikTok een gevaar is voor de nationale veiligheid. Het bedrijf zegt zelf "buitengewone maatregelen" te hebben genomen om de privacy en veiligheid van Amerikaanse TikTok-gebruikers te beschermen.