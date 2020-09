De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is zaterdag getroffen door een aanval met ransomware. Hierdoor is het gebruik van het interne systeem beperkt en kan e-mail niet gebruikt worden.

Essentiële informatie die hulpdiensten nodig hebben is nog wel beschikbaar, meldt de VNOG zondag. De veiligheid is volgens de organisatie niet in het geding. De VNOG is een samenwerking tussen 22 gemeenten.

Het is nog niet duidelijk hoe de systemen van de VNOG geraakt konden worden door de ransomware. Hoewel het gebruik van de interne systemen is beperkt, werken de meldingssystemen zoals P2000 en C2000 nog wel.

Cybercriminelen proberen met ransomware (gijzelsoftware) bestanden op computers en binnen netwerken te vergrendelen. Via een boodschap wordt aan de gebruikers vervolgens gemeld dat ze zijn gehackt en dat ze een sleutel kunnen invoeren om alles te herstellen. Voor deze sleutel moet vaak veel geld worden betaald.

De VNOG is met specialisten en organisaties, onder wie het Nationaal Cyber Security Centrum en de politie, aan het uitzoeken of de aanvallers toegang hebben gekregen tot de data en wat de precieze gevolgen zijn. "We zetten alles op alles om te zorgen dat alle systemen zo spoedig mogelijk weer veilig kunnen werken", aldus de VNOG.

Het is nog niet duidelijk hoe lang de situatie precies gaat duren bij de Veiligheidsregio. Ook is niet bekend wie de aanvallers zijn.

Bedrijven, scholen en overheidsorganisaties zijn vaker gewild doelwit bij hackers. In februari lagen nog de systemen plat van zo'n twintig Limburgse scholen.