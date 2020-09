Facebook gaat actief berichten verwijderen waarin wordt beweerd dat de vernietigende natuurbranden in het westen van de Verenigde Staten zijn aangestoken door activistische groeperingen.

Al dagenlang worden op sociale media berichten gedeeld dat de vele branden zijn aangestoken door de linkse antifascistische politieke groepering Antifa. Deze berichten, die zogenaamd afkomstig zijn van wetshandhavers, worden onder meer verspreid door aanhangers van de pro-Trump complottheorie QAnon.

Maar ook de rechtse groepering Proud Boys krijgt de schuld in de schoenen geschoven in veel gedeelde berichten. Daarnaast zijn er ongefundeerde berichten in omloop waarin wordt gezegd dat er al veel arrestaties zouden zijn geweest van mensen die horen bij Antifa of de Proud Boys.

FBI ziet geen enkel bewijs voor georganiseerde brandstichting

De politie erkent dat de natuurbrand in Oregon mogelijk is aangestoken "We beschouwen het als een strafrechtelijk onderzoek, tot het tegendeel bewezen is." De FBI heeft samen met lokale autoriteiten de claims onderzocht, maar ziet geen enkel bewijs dat de vuren veroorzaakt zijn door georganiseerde brandstichters.

Volgens de FBI leidt misinformatie alleen maar af en is het onderzoeken ervan tijdrovend. "Samenzweringstheorieën en verkeerde informatie halen waardevolle middelen weg van lokale brandweer- en politiebureaus die al de klok rond werken om deze branden onder controle te krijgen", aldus een statement.

Facebook was al eerder begonnen om dergelijke berichten te voorzien van een waarschuwing, maar gaat nu dus over tot het verwijderen van de posts.

Tot nu toe 26 doden, tientallen mensen worden vermist

De vele branden die in augustus zijn begonnen, hebben tot nu toe aan 26 mensen het leven gekost. Tientallen mensen worden nog vermist terwijl reddingswerkers zich met hulp van speurhonden een weg banen door minstens vijf dorpen in Oregon die in de as zijn gelegd.

Ondertussen zijn reddingswerkers bezig om de diverse vuurzeeën in de staten Californië, Oregon en Washington onder controle te krijgen. Dat lukt beter nu na vier dagen van extreem hoge temperaturen en harde wind de weercondities wat zijn verbeterd. De wind is afgenomen en komt nu vanuit zee, waardoor de lucht vochtiger wordt.

De Amerikaanse president Donald Trump brengt maandag een bezoek aan het getroffen gebied in Californië. De Republikeinse Trump heeft altijd beweerd dat natuurbranden het gevolg zijn van het niet goed onderhouden van de bossen. De Californische gouverneur Gavin Newsom zei vrijdag nog dat het een direct bewijs is van een klimaatcrisis.