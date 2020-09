Nederlanders die een waarschuwing krijgen van de CoronaMelder-app kunnen zich niet meer altijd laten testen. Dat stelt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een kamerbrief.

Het nieuwe beleid werd vrijdag aangekondigd en is zaterdag van kracht gegaan.

De CoronaMelder waarschuwt gebruikers als ze mogelijk in contact zijn geweest met iemand die positief voor het virus is getest. In een vorige testversie van de app werd iedereen die bericht ontving opgeroepen om een coronatest te komen afnemen. Op die manier moest duidelijk worden wie ook werkelijk besmet waren.

Dat is op zaterdag veranderd. Gebruikers die een notificatie ontvangen worden niet gevraagd naar een testlocatie te komen als ze geen symptomen hebben. Wel kunnen mensen bij gezondheidsklachten nog steeds een afspraak maken.

Druk verlagen

Op die manier wil De Jonge de druk op testlocaties verlagen. Veel Nederlanders hebben moeite met het maken van een testafspraak, door de groeiende vraag.

Hoewel de regels zijn gewijzigd, zal de app dit nog niet direct overal op de juiste manier in beeld brengen. Dat zal uiterlijk 15 september gebeuren. Wel is personeel geïnstrueerd om de nieuwe regels te hanteren bij het maken van testafspraken.

De CoronaMelder wordt getest in de regio's Drenthe, Gelderland-Zuid, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Twente. Later moet de app landelijk worden uitgebracht.