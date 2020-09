De Chinese overheid ziet de populaire app TikTok liever zijn deuren sluiten, dan dat hij gedwongen wordt verkocht. Dat vertellen ingewijden aan Reuters.

Het land zou vrezen zwak over te komen als een deel van de app wordt verkocht aan de Verenigde Staten. De bronnen wilden anoniem blijven, omdat het onderwerp binnenskamers was besproken.

TikTok is niet in handen van de overheid, maar de ontwikkelaar bevindt zich wel in het land. Hierdoor kan de regering in theorie druk uitoefenen om de mogelijke verkoop te verijdelen. Volgens twee van de bronnen is het land bereid om speciale regelgeving toe te passen, om een verkoop van TikTok te vertragen.

Een woordvoerder van TikTok-maker ByteDance zegt dat de overheid nog niet heeft voorgesteld om de app in de VS te sluiten.

Amerikaans verbod

De VS wil TikTok verbieden, tenzij de Amerikaanse tak in handen komt van een binnenlands bedrijf. President Donald Trump vreest dat TikTok voor Chinese spionage ingezet kan worden.

TikTok-maker ByteDance is in onderhandeling met meerdere bedrijven over een mogelijke overname, waaronder Microsoft. Tegelijkertijd wordt het verbod bij de rechter aangevochten.

Trump eist dat er op uiterlijk 20 september een koper voor TikTok wordt gevonden. Onlangs bleek hij niet bereid om die deadline te verschuiven.

Wereldwijde gevolgen

De Amerikaanse sancties zouden Amerikaanse bedrijven verbieden om met TikTok te handelen. Dit kan mogelijk ook invloed hebben op Nederland. Apple en Google bevinden zich in de VS en zouden de app niet meer op hun platform mogen aanbieden.