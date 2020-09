Door een datalek bij gamegigant Nintendo is een aantal nooit uitgebrachte games openbaar gemaakt. Het lek zou zijn aangekondigd op het forum 4chan, schrijft Kotaku.

In het afgelopen jaar is het meerdere malen voorgekomen dat er geheime informatie lekte van Nintendo. Zo verschenen er eind juli onder andere oude beelden, achtergrondinformatie en zelfs chatberichten van de makers van de oude games op het internet.

Dit keer gaat het voornamelijk om games voor de Game Boy Color, die eind jaren negentig in opmars kwam. De lek bevat broncodes van zowel uitgebrachte als nooit vertoonde games. Een voorbeeld hiervan is Pokémon Picross, een puzzelspel dat geannuleerd werd na de aankondiging.

Andere bekende titels van uitgelekte games waren Hello Kitty en Mega Man. Hoe het mogelijk is dat er wederom een groot lek plaatsvond, is niet bekend.