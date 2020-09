Facebook gaat bij de rechter in beroep tegen het besluit van de Ierse privacywaakhond DPC, schrijft Bloomberg. Die eiste dat het socialemediaplatform stopt met het overdragen van gebruikersgegevens van de Europese Unie naar de Verenigde Staten.

Facebook meent dat "een gebrek aan veilige internationale dataoverdracht schadelijk is voor de Europese economie". Ook wil het bedrijf dat regelgevers op zoek gaan naar een langetermijnoplossing.

Nadat het Europees Hof van Justitie het privacyverdrag tussen de VS en de EU van tafel veegde, legden de Ierse autoriteiten een verbod op aan Facebook. Volgens het Hof zijn de persoonsgegevens minder goed beschermd in de VS dan in de EU, waardoor deze niet zomaar uitgewisseld mogen worden.

Deze langlopende zaak is in 2015 aangespannen door de 32-jarige Oostenrijkse privacyactivist Max Schrems. Hij klaagde over de doorgifte van gebruikersdata van Facebook Ireland, waar het hoofdkantoor is gevestigd, aan het moederbedrijf in de VS waar de gegevens minder goed beschermd worden. Het Hof stelde Schrems in het gelijk.

De langetermijnoplossing waar Facebook naar op zoek is, lijkt nog niet in zicht. Hoewel de Europese Commissie in gesprek is met de Amerikaanse autoriteiten over betere bescherming, zal het waarschijnlijk nog lang duren voordat er een alternatief is voor het nietige verdrag dat de uitwisseling mogelijk maakte.