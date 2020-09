Google vult niet langer automatisch zoekopdrachten aan die te maken hebben met de aankomende presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Het bedrijf laat in een blogpost weten dat het wil voorkomen dat de aanvullingen in het voor- of nadeel worden geïnterpreteerd van een kandidaat of politieke partij.

De functie die zoekopdrachten aanvult heet autocomplete en probeert te voorspellen wat iemand zoekt op basis van eerdere opdrachten. Als voorbeeld noemt de techgigant dat de zin 'stemmen via de telefoon' niet wordt aangevuld met een specifieke kandidaat of partij.

De wijziging is een onderdeel van een aantal stappen die Google heeft ondernomen om de kwaliteit van zijn zoek- en nieuwsproducten te verbeteren. Zo zal de zoekmachine grote nieuwsverhalen nu binnen een paar minuten duidelijk in beeld brengen, terwijl dit een paar jaar geleden nog ruim een half uur kon duren.

Het beperken van de autocomplete-functie in relatie tot de verkiezingen is een van de belangrijkste wijzigingen. Het is voor Amerikanen nog steeds mogelijk om alle zoekopdrachten uit te voeren, Google vult ze alleen niet langer automatisch aan.