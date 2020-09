Documenten-app Readdle heeft een VPN-dienst toegevoegd aan zijn iOS-app en beleef een spannend verhaal tijdens de Tweede Wereldoorlog met Company of Heroes. Dit en meer zijn de apps van de week.

Company of Heroes

Strategiegame Company of Heroes maakt deze week de overstap van de pc naar de iPhone en Android-apparaten. In het spel stuur jij een groep soldaten aan tijdens de Tweede Wereldoorlog. In een serie van verhaalmissies loods je jouw troepen van D-Day in Normandië door heel Europa.

Het verhaal bestaat uit vijftien missies die allemaal geoptimaliseerd zijn voor het kleine touchscreen van een smartphone. Zo kun je door over het scherm te vegen je troepen selecteren en de beste aanval uitstippelen voor een specifieke situatie. Company of Heroes kost eenmalig 14,99 euro en bevat alle uitbreidingen die het spel destijds kreeg.

Download Company of Heroes voor iOS of Android (14,99 euro)

29 Bekijk de trailer van Company of Heroes

Documents by Readdle

Documents, de app van Readdle waarin je al je documenten kunt sorteren, voegt deze week een eigen VPN toe. Deze kun je niet alleen in Documents zelf gebruiken, maar werkt binnen het algehele iOS-besturingssysteem van Apple. Met een VPN (virtual private network) wordt het lastiger om online gevolgd te worden, bijvoorbeeld als je met een openbaar wifi-netwerk verbonden bent.

De VPN-dienst van Readdle maakt het makkelijk om je virtuele locatie te veranderen en je digitale data te versleutelen. Om er gebruik van te maken kun je een abonnement afsluiten via het nieuwe 'VPN-tabblad' in de app. Iedere dag kun je 50MB gratis verbruiken, daarna verschijnt er een melding om lid te worden. Dit kun je doen voor 98,99 euro per jaar of 13,49 euro per maand.

Download Documents by Readdle voor iOS (gratis)

Waze

Navigatie-app Waze maakt het deze week net wat makkelijker om een route te plannen. Een update voor de app laat gebruikers nu vanaf hun computer een route plannen. Deze kun je vervolgens met één druk op de knop naar je smartphone versturen.

Handig als je thuis een route uitstippelt en vervolgens niet handmatig op je telefoon dezelfde stappen weer wilt invullen. Het werkt bovendien heel simpel: zodra je de nieuwste update geïnstalleerd hebt, plan je een route op de website van Waze op een apparaat naar keuze.

Ben je klaar, dan kun je inloggen en vervolgens met de knop 'Save to App' je volledige route opslaan. Zet je er een aankomsttijd bij, dan zal de app je een herinnering sturen om op tijd te vertrekken.

Download Waze voor iOS of Android (gratis)