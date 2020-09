Facebook heeft op zijn website Facebook Campus aangekondigd. Binnen deze afdeling kunnen studenten van een universiteit contact met elkaar en de universiteit opnemen.

Campus wordt een onderdeel binnen de Facebook-app. De sectie bestaat alleen uit berichten van mensen die bij dezelfde universiteit horen. Zo is er een apart nieuwsoverzicht en kunnen er met studenten groepen, evenementen en groepschats worden aangemaakt.

Studenten kunnen alleen binnen de Facebook Campus-omgeving komen als ze hun e-mailadres van de universiteit indienen, samen met het beoogde afstudeerjaar. Vervolgens wordt een speciaal universiteitsprofiel aangemaakt, waarop studenten interesses kunnen toevoegen en vakken die ze volgen. Op basis daarvan moet het gemakkelijker worden om gelijkgestemden te vinden.

Op dit moment wordt de Campus-functie op dertig Amerikaanse universiteiten getest. Het is niet bekend of Facebook de functie later ook uitbreidt naar Nederlandse universiteiten en scholen.

De Campus-functie doet denken aan de start van Facebook in 2004. Mark Zuckerberg richtte het sociale netwerk destijds op als online ontmoetingsplaats voor Harvard-studenten.