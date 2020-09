De Amerikaanse president Donald Trump heeft volgens onder meer persbureau Bloomberg gezegd de deadline voor de verkoop van TikTok in de VS niet te willen verschuiven. De populaire videoapp TikTok moet voor 20 september zijn Amerikaanse tak verkopen, anders wordt de app in de VS verboden.

"We zullen zien wat er gebeurt", zei Trump. "TikTok wordt gesloten of verkocht. De deadline schuift niet op."

Bloomberg schrijft dat het TikTok-eigenaar ByteDance waarschijnlijk niet lukt om voor de gestelde deadline een overeenkomst te sluiten. Gesprekken met geïnteresseerde bedrijven zoals Microsoft en Oracle zouden moeizaam verlopen.

De Amerikaanse overheid wil TikTok verbieden, vanwege zorgen over het delen van informatie van Amerikaanse gebruikers met China. Een verbod kan alleen worden voorkomen als de Amerikaanse tak van TikTok aan een Amerikaans bedrijf wordt verkocht, maar de tijd dringt.

Trump heeft gezegd dat hij voor 15 september een overeenkomst wil. Maar in het decreet dat hij vorige maand ondertekende, staat dat ByteDance tot uiterlijk 20 september de tijd heeft. Trump was het aanvankelijk niet eens met een gedeeltelijke verkoop van TikTok, maar veranderde van gedachten toen adviseurs hem zeiden dat een verbod op de app niet goed zou vallen bij jonge kiezers.

De betrokken bedrijven hebben niet op de uitspraken van de Amerikaanse president gereageerd. TikTok-oprichter Zhang Yiming schreef begin augustus in een open brief aan zijn werknemers dat het bedrijf geen andere keuze had dan zich te schikken naar de eisen van de Verenigde Staten.