Buitenlandse hackers proberen digitaal in te breken bij mensen die gelieerd zijn aan de Republikeinse president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden om zo de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden, zegt technologiebedrijf Microsoft donderdag in een verklaring.

Microsoft detecteerde de afgelopen weken veel cyberaanvallen op mensen en organisaties die betrokken zijn bij de presidentiële campagnes van Trump en Biden. Volgens Microsoft komt het gros van deze aanvallen uit Rusland, China en Iran.

De Russische hackgroep Strontium, ook wel bekend onder de naam Fancy Bear, heeft in het afgelopen jaar al meer dan tweehonderd aanvallen uitgevoerd op campagneleden, organisaties, politieke adviseurs, belangenorganisaties en denktanks voor beide partijen.

Strontium was in 2016 ook verantwoordelijk voor de hack op de e-mailserver van de toenmalige presidentskandidaat Hillary Clinton. De openbaarmaking van die mails heeft de uitslag van de verkiezingen sterk beïnvloed, in het voordeel van Trump.

Meeste aanvallen zijn onderschept door beveiligingssoftware

Een Chinese hackgroep, die door Microsoft Zirconium wordt genoemd, heeft aanvallen uitgevoerd op personen die bij de verkiezingen betrokken zijn. Onder hen zijn een bondgenoot van Biden die via een persoonlijke e-mailadres is belaagd en "minstens één prominent individu dat voorheen werd geassocieerd met de regering-Trump", aldus Microsoft.

Vanuit Iran heeft een groep met de naam Phosphorus veelvuldig geprobeerd de persoonlijke accounts van mensen rond Trump binnen te dringen.

Het merendeel van de aanvallen is onderschept door beveiligingssoftware, zo meldt Microsoft. Het bedrijf heeft de doelwitten op de hoogte gesteld. De campagnes van Trump en Biden zijn zich bewust van de aanvallen en zeggen niet verbaasd te zijn.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn op 3 november.