Twitter gaat desinformatie die erop gericht is om de Amerikaanse verkiezingen te ondermijnen harder aanpakken. Dat kondigt het bedrijf donderdag aan.

De socialmediagigant voert al langer beleid tegen desinformatie rond de verkiezingen. Daarbij definieert Twitter desinformatie als:

foutieve informatie of leugens over hoe Amerikanen hun stemrecht legaal kunnen uitoefenen;

berichten die mensen kunnen intimideren, zodat ze niet gaan stemmen;

twitteraars die zich voordoen als iemand van een andere politieke stroming dan dat ze eigenlijk zijn.

Twitter wil nu harder gaan optreden in gevallen waarin er opzettelijk verwarring wordt gezaaid over de wetgeving rond het stemrecht en de ambtenaren die daarbij betrokken zijn. Ook berichten die proberen om het vertrouwen in de verkiezingen te ondermijnen vallen nu onder de noemer desinformatie.

Ten slotte is het straks verboden om te beweren dat iemand een verkiezing gewonnen heeft als dat nog niet zeker is.

Afhankelijk van de geschiedenis van een twitteraar en de lading van de tweet zal Twitter dergelijke berichten verwijderen of van context voorzien. Het nieuwe beleid gaat op 17 september in.