De topman van gamebedrijf Ubisoft, Yves Guillemot, heeft donderdag in een filmpje op Twitter opnieuw zijn excuses aangeboden voor de aanhoudende schandalen bij het bedrijf. De boodschap komt kort voor een grote gamepresentatie van het bedrijf.

Ubisoft kwam in juni in opspraak nadat meerdere oud-werknemers verschillende topmannen betichtten van seksueel misbruik en wangedrag op de werkvloer. Het bedrijf kondigde aan een onderzoek te beginnen en ontsloeg sindsdien verschillende grote namen, onder wie het creatieve hoofd Serge Hascoët.

Over de status van dat onderzoek deed Guillemot geen uitspraken. Wel zal het bedrijf volgens hem nu stappen zetten om meer diverse werknemers aan te trekken. Guillemot gaat 1 miljoen euro investeren om vrouwen en mensen van kleur beter te betrekken bij het interne opleidingstraject.

Een eerdere gamepresentatie van het bedrijf kwam Ubisoft op kritiek te staan omdat ze de situatie niet noemde. Het bedrijf lijkt een herhaling te willen vermijden door de boodschap van Guillemot kort voor aanvang online te plaatsen. De video is echter geen deel van de aanstaande presentatie.

In de videoboodschap stipt Guillemot ook een ander schandaal aan. De badguys in een Ubisoft-game, Tom Clancy's Elite Squad, maakten volgens critici gebruik van taal en symbolen die geassocieerd worden met de Black Lives Matter-beweging. Guillemot zegt nu dat Ubisoft Black Lives Matter steunt en een donatie zal doen aan de NAACP, een burgerrechtengroep.

Guillemot houdt in de video vol dat hij pas deze zomer over de aantijgingen richting zijn topmannen hoorde. Volgens de doorgaans goed ingevoerde journalist Jason Schreier is dat onzin. "Interviews met meer dan drie dozijn Ubisoft-medewerkers tonen aan dat deze aantijgingen vaak al jaren op de plank lagen bij Ubisoft."