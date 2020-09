Bose brengt in oktober zijn eigen ruisonderdrukkende, draadloze oortjes op de markt en bindt daarmee de strijd aan met Apples AirPods.

De oordopjes zijn ieder 2,5 centimeter lang en wegen 8 gram. Volgens Bose kan de gebruiker kiezen uit elf niveaus van ruisonderdrukking, zodat je zelf de hoeveelheid geluid die binnenkomt kan bepalen.

De oortjes zijn zes uur te gebruiken als ze volledig zijn opgeladen. De oplaadetui voegt daar nog twaalf uur aan extra batterijleven aan toe. Bose biedt de QuietComfort Earbuds aan in twee kleuren: Triple Black en Soapstone.

De QuietComfort Earbuds zijn de eerste oortjes die de QuietComfort-naam dragen sinds 2017. Ze kosten 279,95 euro en zijn vanaf 5 oktober te koop.

Correctie: In het Nederlandstalige persbericht van Bose stond per abuis het verkeerde gewicht. Het is niet 0,3 gram maar 0,3 ounce, omgerekend 8 gram.