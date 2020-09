Huawei heeft donderdagochtend tijdens een online evenement voor ontwikkelaars aangekondigd zijn besturingssysteem HarmonyOS in 2021 beschikbaar te maken voor telefoons.

HarmonyOS 2.0 verschijnt donderdag als bètaversie voor ontwikkelaars, al zal deze variant aanvankelijk alleen geschikt zijn voor smartwatches, autosystemen en televisies. Een bètaversie voor telefoons verschijnt in december van dit jaar.

Het is niet bekend welk Huawei-toestel als eerste met HarmonyOS werkt. Ook is nog onduidelijk of het besturingssysteem buiten China gebruikt zal worden. Huawei-directeur Richard Yu hintte er tijdens de presentatie op dat de eerste telefoons met het besturingssysteem volgend jaar uitgebracht worden.

Op dit moment werken Huawei-telefoons met een versie van Android die zonder licentie gebruikt kan worden, omdat het bedrijf vanwege Amerikaanse sancties geen gebruik mag maken van Google-diensten en -apps. Huawei werkt ondertussen aan eigen alternatieven.

De eerste versie van HarmonyOS werd een jaar geleden aangekondigd. Het eerste product dat van het besturingssysteem gebruikmaakte, was een televisie van Huawei-dochteronderneming Honor.