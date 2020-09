De release van de Surface Neo, een tablet van Microsoft met twee schermen, is uitgesteld. Dat bevestigt Microsoft-producthoofd Panos Panay in gesprek met The Verge. Het Amerikaanse bedrijf kondigde de Windows-tablet vorig jaar aan en zei toen dat het apparaat eind 2020 op de markt zou komen.

"Ik wilde het product op het juiste moment en met de juiste ervaring brengen", aldus Panay, die daarnaast laat weten nog steeds in het concept te geloven. "Het is een product dat me aan het hart gaat."

De Surface Neo krijgt twee lcd-schermen met daartussen een scharnier. Ook is een toetsenbord aan een van de schermen vast te maken, waardoor een kleine laptop ontstaat. Het apparaat draait op Windows 10X, een versie van Windows die ontwikkeld is voor dit soort apparaten.

In april deden al geruchten de ronde dat de Surface Neo niet in 2020 uitgebracht zou worden. Volgens het Amerikaanse nieuwskanaal CNBC wil Microsoft Windows 10X ook op apparaten met één scherm goed laten werken. Daardoor zou de ontwikkeling van de software voor twee schermen naar de achtergrond zijn verdwenen.

Microsoft kondigde in 2019 ook de Surface Duo aan: een Android-smartphone met twee schermen. De telefoon is in de Verenigde Staten in de verkoop gegaan voor 1.399 dollar (bijna 1.200 euro).