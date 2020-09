De Data Protection Commission (DPA), de privacytoezichthouder van Ierland, heeft Facebook verzocht te stoppen met het versturen van gegevens van Europese gebruikers naar de Verenigde Staten, meldt The Wall Street Journal woensdag op basis van ingewijden.

De Ierse privacywaakhond speelt een grote rol in de databescherming van Europeanen, omdat de Europese hoofdkantoren van meerdere grote techbedrijven in Ierland gevestigd zijn.

Volgens The Wall Street Journal is de brief aan Facebook de eerste grote stap die de Ierse autoriteit zet sinds een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in juli. Het hof heeft het verdrag Privacy Shield, dat vaak wordt gebruikt om gegevens van Europeanen naar de VS te sturen, ongeldig verklaard.

Facebook zou gehoor kunnen geven aan de wens van de DPA door data van Europese gebruikers op Europees grondgebied op te slaan of de gegevens niet langer te verwerken.

Volgens de bronnen van The Wall Street Journal heeft Facebook tot halverwege september om op de brief te reageren. Na Facebooks reactie zou de DPA een nieuw concept met de 26 andere Europese privacytoezichthouders delen om gezamenlijk tot een mandaat te komen.

Het Europees Hof van Justitie haalde een streep door de Privacy Shield-overeenkomst, omdat Europeanen zich niet goed kunnen beschermen tegen Amerikaanse surveillance als hun gegevens eenmaal in de VS zijn.