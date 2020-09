Een Amerikaans campagnebedrijf dat voor de Democratische presidentskandidaat Joe Biden werkt, is de afgelopen twee maanden doelwit geweest van Russische hackers, waarna Microsoft het bedrijf voor de activiteiten gewaarschuwd heeft, zeggen drie bronnen.

Het gaat om het in Washington gevestigde SKDKnickerbocker (SKDK), dat naast met Biden ook samenwerkt met andere prominente Democraten. Een van de bronnen zegt dat niet duidelijk is of Bidens campagne doelwit was, of dat de hackers het mogelijk gemunt hebben op andere klanten van SKDK.

Volgens een persoon met kennis van SKDK's reactie op de aanvallen, is het de hackers niet gelukt om succesvol in te breken. "Het is goed verdedigd, dus er heeft geen lek plaatsgevonden", aldus deze persoon.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen, die plaatsvinden op 3 november, liggen onder een vergrootglas na inmenging van het Kremlin vier jaar eerder. Russische hackers wisten toen digitaal in te breken bij de Democratische Partij.

Volgens de drie bronnen hebben de Russische hackers op meerdere manieren geprobeerd het netwerk van SKDK binnen te dringen. Het zou gaan om onder meer phishing, het 'hengelen' naar inloggegevens van medewerkers.

Vertegenwoordigers van Microsoft en SKDK wilden niet reageren. Een woordvoerder van Biden was niet bereikbaar voor commentaar.