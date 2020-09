YouTube heeft terecht video's verwijderd waarin een huisarts het gebruik van een controversieel medicijn tegen COVID-19 bepleitte. Dat oordeelt de rechtbank Amsterdam woensdag.

De huisarts zei in video's op het YouTube-kanaal van Café Weltschmerz dat hij tien patiënten met succes had behandeld met het antimalariamiddel hydroxychloroquine.

YouTube verwijderde de filmpjes vervolgens, omdat volgens het bedrijf de werking van het middel nog helemaal niet bewezen is en in sommige onderzoeken zelfs tot negatieve resultaten leidde. Daarom golden de video's als desinformatie, wat reden is tot verwijdering onder de algemene voorwaarden van het platform.

De huisarts begon de zaak in een poging de video's teruggeplaatst te krijgen. Volgens hem was de verwijdering in strijd met de vrijheid van meningsuiting.

Volgens de rechtbank is de verwijdering echter terecht onder het beleid dat YouTube hanteert: de arts lichtte het publiek onjuist voor op een manier die mogelijk gevaarlijk kon zijn. Daarbij nam de rechtbank mee dat de huisarts zijn mening niet daadwerkelijk als mening poneerde in een debat, maar als feit.

De huisarts moet de proceskosten aan Google terugbetalen.