Motorola heeft een nieuwe versie van zijn Razr-vouwtelefoon aangekondigd. Dit toestel onderscheidt zich onder meer van de eerder dit jaar verschenen voorganger dankzij uitgebreidere schermopties als hij is dichtgeklapt.

De nieuwe telefoon heet Motorola Razr 5G, omdat hij dit keer ook ondersteuning biedt voor de snellere 5G-netwerken. De Razr 5G is net als de vorige versie een langwerpige klaptelefoon met een doorlopend vouwscherm van 6,2 inch aan de binnenkant.

Buitenop zit een kleiner scherm van 2,7 inch. De mogelijkheden van dit scherm zijn uitgebreid. Zo kunnen gebruikers vegen om de camera of favoriete contacten te openen. Daarnaast is het mogelijk om op berichten te reageren. Muziekdiensten zoals Spotify zijn vanaf het kleine scherm te bedienen, net als Google Maps.

Motorola heeft de camera van de Razr een update gegeven. De reguliere camera heeft nu 48 megapixels in plaats van 16 megapixels. Hiermee kun je ook foto's maken als de telefoon dicht is. Aan de binnenkant is nog een extra camera van 20 megapixels, die voornamelijk is bedoeld voor videobellen.

De Motorola Razr 5G heeft een Snapdragon 765G, 8 GB aan werkgeheugen en 256 GB aan opslagruimte. De accu heeft een grootte van 2.800 mAh. Dat is iets groter dan de accu van 2.510 mAh van de voorganger. Vergeleken met de accu van 3.300 mAh van de Samsung Galaxy Z Flip is hij echter vrij klein.

De nieuwe Razr verschijnt begin oktober in Nederland. Hij komt in de kleuren zwart, zilver en roségoud beschikbaar tegen een prijs van 1.499 euro.