Epic Games gaat meer liveconcerten organiseren in de game Fortnite, te beginnen met een reeks van drie concerten in de komende weken. Dat kondigde het bedrijf dinsdag aan in een blogpost.

De concerten volgen qua timing hetzelfde stramien als die van Travis Scott in april dit jaar. Rapper Dominic Fike speelt eerst een 'première' op zaterdag 12 september, om 23.00 uur Nederlandse tijd. Daarna volgen twee herhalingen.

In het geval van Travis Scott werd er een uitgebreide grafische presentatie getoond, waarbij de rapper als reus over het Fortnite-eiland heen stampte. Het concert was zo gechoreografeerd dat spelers bijvoorbeeld op gezette tijden de lucht in werden gegooid.

Vermoedelijk gaat het hier om kleinere liveopnamen die in het spel worden uitgezonden. Hoe dit precies visueel wordt vormgegeven, is nog niet duidelijk.

Fike zingt voor de première nummers van zijn album What Could Possibly Go Wrong live op een podium in Los Angeles, schrijft Epic, wat vertaald wordt naar de game.

Epic wil nog niks kwijt over verdere performers, maar zegt dat er in ieder geval op 19 en 26 september muziekevenementen zullen zijn in het spel. Alle evenementen vinden plaats in de nieuwe party-royalemodus van het spel.