Een groep van Stanford-wetenschappers heeft een digitale foto van 3,2 gigapixels (3.200 megapixels) gemaakt, naar eigen zeggen de grootste ter wereld die in één shot is gemaakt. Een nieuwe camera die dit soort foto's maakt, wordt geïnstalleerd op de Legacy Survey of Space and Time-telescoop in Chili om donkere energie en -materie te onderzoeken.

De foto's zijn volgens de groep zo groot dat er 378 tv's met 4K-resolutie nodig zijn om ze in volledige afmeting te bekijken. "De resolutie is zo hoog dat je een golfbal op 24 kilometer afstand kan zien liggen."

De camera maakt gebruik van 189 sensoren. In het testlab duurde het zes "nerveusmakende" maanden om de camera in elkaar te zetten. Voor de eerste testfoto's werden verschillende objecten gefotografeerd, waaronder een brocolli.

Op het moment wordt een camera die dit soort foto's kan maken gereed gemaakt voor de installatie op een telescoop in Chili. Daar gaat het toestel gedurende tien jaar om de paar nachten een foto maken. Dat moet, naast meer inzicht in het heelal, ook "de grootste astronomische film aller tijden" opleveren.

Het duurt nog een tijd voordat de camera helemaal af is. De laatste test staat gepland voor halverwege 2021.