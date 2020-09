Samsung stopt vanaf 15 september met het leveren van onderdelen aan Huawei, schrijven Koreaanse kranten zoals Chosun Ilbo. Ook het Koreaanse bedrijf SK Hynix zou daarmee stoppen.

Op 15 september treden nieuwe Amerikaanse regels in werking, waardoor chipbouwers die van Amerikaanse technologie gebruikmaken geen zaken meer mogen doen met Huawei. De sancties werden in mei aangekondigd.

Huawei staat in de Verenigde Staten op een lijst van bedrijven die mogelijk een nationaal veiligheidsrisico vormen. De Amerikaanse overheid is bezorgd dat de Chinese regering via apparatuur van Huawei kan afluisteren, iets wat Huawei altijd heeft ontkend.

De regels gelden ook voor chips die buiten de Verenigde Staten worden gemaakt, maar die wel gebruikmaken van Amerikaanse software en technologie. Daarom moeten ook Samsung en SK Hynix stoppen met het leveren van de onderdelen aan Huawei.

Vorige maand bleek al dat er voor Huawei een tekort aan smartphonechips dreigde wegens sancties van de VS. Huawei-topman Richard Yu noemde dat een groot verlies voor het bedrijf. Volgens hem verschijnen dit jaar waarschijnlijk de laatste generatie Kirin-chips voor Huawei-telefoons.