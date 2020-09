Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft werkgevers van maaltijdbezorgdiensten gevraagd hun werknemers aan te sporen de corona-app te laten downloaden, zo meldt NRC dinsdagavond. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) had juist tegen de Tweede Kamer gezegd dat werkgevers dit niet mochten vragen.

In een e-mail aan de Nederlandse Vereniging Van Maaltijdbezorgers (NLVVM) vraagt het ministerie of de brancheorganisatie bezorgers wil stimuleren de app te downloaden om onbewuste besmettingen te voorkomen. In de mail staat dat verschillende organisaties bij de CoronaMelder moeten worden betrokken, zodat zoveel mogelijk mensen de app downloaden.

Een woordvoerder van het ministerie laat aan NRC weten dat het ministerie dit inderdaad niet zo mag vragen. Het departement had moeten benadrukken dat de app vrijwillig gedownload kan worden. De verwoording in berichten aan andere organisaties wordt nu bekeken. Onder meer ziekenhuizen, scholen en sportbonden zouden ook een dergelijk verzoek van het ministerie hebben ontvangen.

De NLVVM heeft tegen het ministerie gezegd dat medewerkers alleen van de app op de hoogte kunnen worden gebracht. Kamerleden uitten in gesprek met NRC hun zorgen over het feit dat burgers druk voelen om de app te installeren.

Meldpunt opgericht voor misbruik van CoronaMelder

Er is inmiddels een meldpunt voor misbruik van de CoronaMelder. Daar kan bijvoorbeeld worden gemeld dat een bedrijf eist dat de medewerkers de app installeren. Dit meldpunt valt onder de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De CoronaMelder wordt momenteel in vijf GGD-regio's getest. Het gaat om de regio's Drenthe, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Zuid en Twente. De uitrol van de app is uitgesteld. Het was niet mogelijk om de deadline van 1 september te halen, omdat de benodigde noodwet dan nog niet klaar is.