Het nieuwe mobiele besturingssysteem van Google heeft een nieuwe versie gekregen: Android 11. De nieuwe versie van Android was al enige tijd in ontwikkeling, maar dinsdag meldt Google in een blogpost dat de eerste Android-telefoons Android 11 kunnen downloaden en installeren.

Android 11 zal als eerste beschikbaar zijn op de Pixel-telefoons. Dit is het smartphonemerk van Google zelf. Daarnaast zal Android 11 ook snel volgen voor recente modellen van OnePlus, Xiaomi en OPPO.

Het is nog niet bekend wanneer andere grote smartphonefabrikanten de nieuwe versie van Android zullen uitrollen. Dit hangt af van hoe snel ze hun eigen versie van Android 11 klaar hebben. De ene fabrikant past namelijk meer aan Android aan dan de ander.

De vorige versie van het besturingssysteem is Android 10 en kwam uit in september 2019. Met Android 11 brengt Google een aantal nieuwe functionaliteiten naar smartphones en tablets. Zo kunnen Android-gebruikers met de nieuwe versie gebruikmaken van chatbubbels. Deze ballonnetjes kunnen over andere apps heen worden getoond, waardoor je sneller bij actieve gesprekken kunt komen.

Daarnaast kunnen gebruikers prioriteit geven aan meldingen van berichten van specifieke contacten, zodat je berichten van hen nooit mist. Ook kunnen notificaties van bijvoorbeeld WhatsApp-berichten altijd bovenaan getoond worden, zodat je deze als eerste ziet.

Niet alle Android-smartphones zullen de nieuwe versie van Android krijgen. Een fabrikant kan besluiten een telefoon niet meer te ondersteunen met de nieuwe versie, omdat de telefoon te oud of te langzaam is.